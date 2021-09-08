В мэрии Сургута уволился "главный по дорогам"

В администрации Сургута произошли кадровые перестановки. Со своей должности ушел начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Алексей Кононенко. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в мэрии.

Сообщается, что свой пост он оставил по собственному желанию, в связи с переходом на новое место работы. Исполнять его обязанности с сегодняшнего дня будет заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Александр Корчагин.

На свой пост Коноренко был назначен в июле 2020 года. До него управление четыре года возглавлял Игорь Газизов.