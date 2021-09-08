В Миассе разрушается памятник Ленину. Общественники считают, что это акт вандализма

В Миассе разрушается памятник Ленину на площади Труда. У монумента обвалилась часть головы. На инцидент отреагировали общественники города, они считают, что мог быть совершен акт вандализма, передает корреспондент Накануне.RU.

"Общественные организации города обращают внимание властей на то, что памятники Ленину в Миассе не первый раз подвергаются осквернению, по нашему мнению, еще и потому, что ни разу не были найдены и привлечены к ответственности организаторы вандализма. Для совершения этого акта вандализма явно были использованы технические средства, что подчеркивает преднамеренность и организацию, а не случайность факта", - говорится в заявлении.

Общественники уже обратились в полицию с заявлением. Они потребовали провести проверку по данному факту и восстановить памятник.

После инцидента памятник накрыли тканью и разместили информацию, что ведутся реставрационные работы.

При этом горожане считают, что вандализма не было, памятник просто начал разрушаться.

"Памятник весь в трещинах. Арматура торчит из ноги, конечно, он начал разрушаться. О каком вандализме можно говорить. Лучше бы написали своевременно в администрацию для ремонта", - пишут жители.

Напомним, в сентябре 2020 года в Миассе вандалы осквернили памятник Ленину. Монумент облили красной краской и написали "убийца". Инцидент произошел в бывшем парке автозавода.