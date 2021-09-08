Ползучая легализация педофилии? Замглавы СПЧ выступила за помощь педофилам

Заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека директор НКО "Мир семьи" Ирина Киркора заявила о том, что ужесточать наказание для педофилов не нужно, а нужно оказывать им психологическую помощь, и это будто бы усилит эффективность предупреждения преступлений против детей.

Она сказала Общественной службе новостей, что наказание педофила "не вернет ребенка", так как педофил "не изменит свой подход по отношению к жизни и здоровью другого человека". У него нездоровая психика, поэтому ему необходима помощь специалистов как во время отбывания наказания, так и после.

Позиция Киркоры укладывается в общую канву ползучей легализации педофилии на Западе. Хотя в ее словах есть несомненное рациональное зерно о больной психике педофилов, она акцентирует внимание на том, что педофилов нужно не наказывать, а жалеть как больных людей. К слову, просемейные организации считают Киркору сторонницей ювенальных технологий.

Еще один их сторонник сенатор Андрей Клишас высказался в том же духе. Он уверен, что вносить изменения в законодательство по горячим следам после резонансных преступлений - это "очень опасная практика". То есть косвенно также встал на защиту педофилов.

После изнасилования и убийства педофилом двух девочек в Кузбассе просемейные эксперты выступили за ужесточение наказания для педофилов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Дирекор "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина предложила разработать систему контроля за лицами, которые были судимы за преступления сексуального характера против детей. Она пообещала вынести вопрос контроля за отбывшими наказание за педофилию на обсуждение Общественной палаты РФ.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что нужно ввести химическую кастрацию педофилов.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что депутаты займутся разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу осужденных за педофилию.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что в последние три года количество "педофильных" преступлений против детей выросло на 12%, притом что общее число преступлений против несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 9%.

"Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы, наконец, ужесточили меры защиты детей от педофилов?" - написала она.

При этом в Кремле заявили, что не занимаются вопросом ужесточения наказания за педофилию.

Напомним, в новой редакции Международной классификации болезней (МКБ-11), на которую Россия готова перейти до 2025 года, делается шаг к легализации педофилии и содомии. Так, если в МКБ-9 педофилия была определена как "половое извращение", в МКБ-10 - как "сексуальная тяга", то в МКБ-11 это уже просто расстройство. Важнейшей и опаснейшей является следующая фраза: "Для постановки диагноза педофильного расстройства человек должен действовать в соответствии с этими мыслями, фантазиями или побуждениями или быть сильно обеспокоен ими". То есть это все лишь фантазии и если педофил не сильно беспокоится и еще не совершил преступления, то лечить его нельзя.