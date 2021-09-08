США выделяли грант институту в Ухани на изучение коронавирусов

США выделили грант на сумму более $3 млн на исследование возникновения коронавируса у летучих мышей, часть денег досталась институту вирусологии в китайском Ухане.

Интернет-журнал Intercept сообщает, что затребовал документацию на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае и получил 900 страниц материалов. Из них следует, что грант для института в Ухани выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014–2019 годах.

Издание подчеркивает, что документы вновь заставляют думать о том, что пандемия могла начаться в результате утечки из лаборатории.

Ранее разведывательные службы США представили президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Документ не содержит четких выводов относительно того, появился ли вирус из лаборатории или возник естественным путем, сообщала газета The Washington Post. Эксперты не смогли прийти к общему заключению, несмотря на значительный объем изученной информации.