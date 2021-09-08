Отопление в Екатеринбурге начнут включать через неделю

Отопление в Екатеринбурге начнут включать в середине сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Александра Брагина, к началу отопительного сезона на сегодняшний день практически все готово. Он отметил, что время старта будет зависеть от погоды

"В соответствии с нормативом, установленным федеральным законодательством для начала отопительного сезона, среднесуточная температура воздуха должна держаться ниже отметки 8 градусов в течение пяти дней. После этого будет определена дата пуска тепла и утвержден график подключений, который размещается на сайте Единой дежурной диспетчерской службы. Как показывает практика, ежегодно запуск отопления происходит в середине сентября", - рассказал Брагин.

Что касается графика подключения отопления, он отметил, что в настоящее время тот детально прорабатывается.

"Ранее график состоял из четырех этапов, потом их стало три, в прошлом году было два этапа подключения. В этом году будем смотреть, как удобнее это сделать, чтобы в первую очередь обеспечить теплом объекты социальной сферы: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. После чего жилые дома и нежилые помещения, ведь одновременно весь город включить нельзя", - добавил Александр Брагин.

Напомним, что в рамках подготовки к зиме в этом году в Екатеринбурге прошло четыре этапа опрессовок.