08 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Взрыв газа на ул. Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Жителей подъезда дома на Уралмаше, где прогремел взрыв, не пускают домой

Жильцов подъезда в доме на Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге, где произошел взрыв газа, до сих не пускают в собственные квартиры: идут следственные работы. В подъезде также работают сотрудники газовой службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди ожидающих как пенсионеры, так и дети. Все они услышали громкий хлопок, который изначально приняли за проблемы с лифтом: по словам жильцов, его запустили только вчера после ремонта. Несмотря на то, что взрыв произошел на первом этаже, окна в подъездах выбиты вплоть до девятого.

Сейчас в квартире находится мать пострадавшего и следственные органы.

взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

полиция, взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: дом, взрыв, Уралмаш



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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2021 12:00 Мск Жильцы дома на Уралмаше, где прогремел взрыв, заявили, что у них никогда не было проблем с газом

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Ранее 08.09.2021 09:55 Мск В Екатеринбурге в "нехорошей квартире" на Уралмаше взорвался газ


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