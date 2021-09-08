Жителей подъезда дома на Уралмаше, где прогремел взрыв, не пускают домой

Жильцов подъезда в доме на Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге, где произошел взрыв газа, до сих не пускают в собственные квартиры: идут следственные работы. В подъезде также работают сотрудники газовой службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди ожидающих как пенсионеры, так и дети. Все они услышали громкий хлопок, который изначально приняли за проблемы с лифтом: по словам жильцов, его запустили только вчера после ремонта. Несмотря на то, что взрыв произошел на первом этаже, окна в подъездах выбиты вплоть до девятого.

Сейчас в квартире находится мать пострадавшего и следственные органы.