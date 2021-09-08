08 Сентября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Посёлок Сентябрьский, большие шахматы (2021) | Фото: Накануне.RU

В посёлке Сентябрьский Югры уже два года, как полностью расселено аварийное жильё

В посёлке Сентябрьский (Нефтеюганский район Югры) уже два года, как полностью расселено аварийное жильё, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Журналистам, приехавшим в район на церемонию начала строительства газопровода – отвода "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск", перед торжественной церемонией показали, как сейчас выглядит Сентябрьский. Посёлку исполняется 50 лет.

Посёлок Сентябрьский, Нефтеюганский район(2021)|Фото: Накануне.RU

"Администрация посёлка образовалась в 2005 г., до этого поселение было на содержании "Транснефть-Сибирь". В 2009 г. сдали амбулаторию, новый садик - в 2010 г, в 2011 - Дом культуры. К 2019 г. за 10 лет снесли 16 аварийных домов. Построили спортивное ядро хорошее", - сказал журналистам глава Сентябрьского Андрей Светлаков.

Он уточнил, что без поддержки окружных властей ничего не удалось бы. Всего в Сентябрьском и посёлке КС-5, относящемся к нему же, живут 1,6 тыс. человек.

Посёлок Сентябрьский, большие шахматы(2021)|Фото: Накануне.RU

"В детском саду есть даже 70 мест. Их хватает. В садике занимаются 55-60 детей. Его мощности хватит до 2040 г. Построенных квартир хватает, есть даже запас. Губернатор приняла решение, поскольку это окружная программа, выкупить квартиры. Кроме того, есть дом на 36 квартир, построенный "Транснефтью". Вокруг Сентябрьского трудятся 2 тыс. вахтовиков, поэтому амбулаторию построили на в'езде в поселение", - сказал Накануне.RU Светлаков.

В Сентябрьском есть православный храм по имя установления животворящего Креста Господня.

Посёлок Сентябрьский, Нефтеюганский район(2021)|Фото: Накануне.RU

"Община - 25-30 человек. Прошлого настоятеля перевели в Курганскую область. Я разговаривал с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом, он обещал в ближайшие пару недель назначить нового настоятеля", - сказал журналисту агентства Светлаков.

При этом храмов других конфессий - мечетей, скажем - в поселении нет, поскольку молиться в них некому.

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