08 Сентября 2021
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Общество В бывшем СССР
ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

ДНР и ЛНР убирают с октября таможню

С 1 октября будут убраны таможенные посты между ДНР и ЛНР. Это произойдет в рамках создания единого экономического пространства.

В республиках будет функционировать единый внутренний рынок товаров и применяться единые таможенные тарифы. Также будет свободное перемещение граждан, которых очень возмущает граница между ДНР и ЛНР.

Напомним, принципиальное решение об этом было принято еще в 2018 году, но три года вопрос стоял на месте.

Символично, а может быть, не просто символично, что решение объявлено перед выборами в Госдуму - первыми выборами в России, на которых будут голосовать жители Донбасса, ведь российским гражданами в республиках стали уже сотни тысяч человек. Также, вероятно, решение было приурочено ко Дню освобождения Донбасса 8 сентября, который с этого года стал красным днем в ДНР.

Украинское издание "Страна", заблокированное на Украине за "неправильную" позицию, пишет, что это может означать, что в Москве взялась навести больший порядок в управляемости ДНР и ЛНР и местные интересы отодвинуты на второй план по сравнению с интересами Кремля. Издание не исключает, что это говорит о возможных планах по экономической интеграции республик в Россию.

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Теги: ДНР, ЛНР, таможня



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