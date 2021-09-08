Россия может войти в топ-10 мировых поставщиков шоколада

Россия обгоняет Швейцарию и может войти в топ-10 мировых поставщиков шоколада, передает РИА Новости со ссылкой на аналитику профильной ассоциации.

При этом ведущими покупателями российского шоколада остаются другие постсоветские страны: почти пятая часть приходилась на Казахстан, далее Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан и Китай.

Российский шоколадный экспорт в Китай за пять лет вырос в девять раз, и сейчас Россия - главный поставщик шоколада в Китай.