Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость движения электросамокатов до 25 км в час. Об этом сообщает "Коммерсант".

Согласно документу, электросамокаты и подобные устройства попадут под категорию "средства индивидуальной мобильности" (СИМ). Ездить на них можно по правой стороне проезжей части, если устройство оборудовано тормозами, звуковым сигналом, светоотражателями и фонарями.

Кроме того, вес такого транспортного средства не может превышать 35 кг, иначе на нем будет запрещено проезжать по тротуарам и пешеходным зонам.

Отметим, статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, до сих пор не определен. В прошлом году в Общественной палате РФ раскритиковали проект изменений в ПДД по СИМ.

Ранее в МДВ сообщали, что количество ДТП с участием электросамокатов за семь месяцев текущего года увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число погибших - в 4 раза.