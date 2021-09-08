В Новом Уренгое произошли задержки рейсов из-за тумана

Сегодня в аэропорту Нового Уренгоя из-за сложных метеоусловий произошли задержки рейсов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, два рейса из Москвы были отправлены на запасные аэродромы в Сургут и Надым.

Речь идет о рейсах S7-2571 из Домодедово и UT-241 из Внуково.

В воздушной гавани пояснили, что из-за ограниченной видимости, тумана, произошла задержка прилета рейсов. Задержки на вылет, в свою очередь, связаны с поздним прибытием воздушны судов.

Рейс UT-242 должен был состояться в 07.55, но перенесен на 14.30. Рейс S7-2572 Новый Уренгой — Домодедово, согласно данным онлайн табло должен был вылететь в 8.45, но перенесен на 14.00.