Прокуратура выясняет, когда проверяли газовое оборудование в доме Екатеринбурга, где прогремел взрыв

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с травмированием жителя многоквартирного дома на Уралмаше, где сегодня взорвался газ.

Напомним, все случилось утром в одной из квартир на первом этаже дома на улице Индустрии. Там произошел хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадал жилец данной квартиры. Он госпитализирован для оказания медицинской помощи. В настоящее время рассматриваются различные версии случившегося.

"Прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", - добавили в надзорном ведомстве.

По словам соседей, газ взорвался в "нехорошей квартире". В "Екатеринбурггазе" уже заявили, что они не проводят техобслуживание газового оборудования в данном доме.