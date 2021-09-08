08 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
взрыв на ул.Индустрии, 57/2 (2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Прокуратура выясняет, когда проверяли газовое оборудование в доме Екатеринбурга, где прогремел взрыв

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с травмированием жителя многоквартирного дома на Уралмаше, где сегодня взорвался газ.

Напомним, все случилось утром в одной из квартир на первом этаже дома на улице Индустрии. Там произошел хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадал жилец данной квартиры. Он госпитализирован для оказания медицинской помощи. В настоящее время рассматриваются различные версии случившегося.

взрыв на ул.Индустрии, 57/2(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

"Прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования", - добавили в надзорном ведомстве.

По словам соседей, газ взорвался в "нехорошей квартире". В "Екатеринбурггазе" уже заявили, что они не проводят техобслуживание газового оборудования в данном доме.

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Теги: прокуратура, взрыв, газ, проверка, Екатеринбург



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Ранее 08.09.2021 09:55 Мск В Екатеринбурге в "нехорошей квартире" на Уралмаше взорвался газ


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