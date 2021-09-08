Сын экс-губернатора Челябинской области подал заявление на банкротство из-за долга в 274 млн рублей

Сын экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр Дубровский подал в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 274,1 млн рублей. Также Александр Дубровский подал ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Заявление поступило в суд 7 сентября и пока еще не принято к производству.

Напомним, в ноябре прошлого года АНО "Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого" обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании банкротом ООО "Челябстройкомплект" (компания принадлежит Александру Дубровскому). В феврале текущего года суд прекратил производство по делу.

"Челябстройкомплект" возводило здание духовного центра. Строительство началось в 2017 году, однако до сих пор не завершено. В октябре прошлого некоммерческая организация обратилась в суд с требованием взыскать с "Челябстройкомплект" 6 млн рублей задолженности по договору подряда. 15 июля Арбитражный суд Челябинской области исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.