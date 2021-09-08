Фонд святой Екатерины приобрел для свердловских школ учебные пособия по основам православной культуры

В школы Екатеринбурга и Свердловской области поступили 7000 комплектов пособия "Основы православной культуры". Учебные материалы для школьников предоставил Фонд святой Екатерины.

Учебно-методический модуль "Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры" был разработан командой авторов под руководством президента Российской академии образования Ольги Васильевой.

Как отмечает екатеринбургский митрополит Евгений, учебник содержит в себе те принципы и ценности, которые помогут учителям осуществлять воспитательный процесс в правильных, традиционных нравственных ценностях, на основе культуры, сформированной за 1000 лет в нашей стране.

Отличительной особенностью нового учебного пособия стала его современная комплексность. Кроме книги, в него входит рабочая тетрадь для ученика и материалы, дополненные QR-кодами, которые ведут на интернет-площадки с дополнительной информацией.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, в учебные заведения региона передано 7000 комплектов пособия, именно столько учеников четвертых классов выбрали это направление для изучения.

Как отмечает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, поддержка и реализация образовательных проектов — это важное направление в деятельности организации.