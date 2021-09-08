08 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
митинг обманутые дольщики (2009) | Фото:Накануне.RU

Прикамских следователей ждет служебная проверка из-за ситуации с обманутыми дольщиками

Пермский край попал в лидеры антирейтинга по соблюдению прав участников долевого строительства. Совещание по этой теме провел накануне глава СКР Александр Бастрыкин в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Во время заседания было отмечено, что наиболее неблагополучная ситуация складывается в Московской области, Республике Башкортостан, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской и Челябинской областях.

У главы СКР возник ряд вопросов по организации работы в этом направлении к сразу нескольким руководителям региональных управлений следкома. В том числе и к главе СКР Прикамья Сергею Сарапульцеву.

"Заслушав их отчеты, глава ведомства указал территориальным подразделениям на отсутствие должного внимания к проблемам обманутых дольщиков. Председатель Следственного комитета дал необходимые указания по повышению эффективности работы в этом направлении. Обсуждая комплекс требуемых мер, было обращено внимание на необходимость оценки действий должностных лиц администраций, контролирующих органов, выявления всей цепочки возможных криминальных схем и оперативного обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим", - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении по Пермскому края пройдет служебная проверка.

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Теги: служебная проверка, СКР, дольщики



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