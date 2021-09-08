СКР: Два человека погибли при взрыве в Ногинске
Два человека - женщина и мужчина - погибли при взрыве газа в жилом доме в Ногинске.
Пятеро пострадали, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная. Один из пострадавших находится в реанимации.
Из многоэтажки эвакуировали более 170 человек, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.