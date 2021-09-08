08 Сентября 2021
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

СКР: Два человека погибли при взрыве в Ногинске

Два человека - женщина и мужчина - погибли при взрыве газа в жилом доме в Ногинске.

Пятеро пострадали, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная. Один из пострадавших находится в реанимации.

Из многоэтажки эвакуировали более 170 человек, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

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Теги: ногинск, взрыв газа, жилой дом



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Ранее 08.09.2021 09:13 Мск Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье
Ранее 08.09.2021 07:42 Мск Взрыв в жилом доме в Ногинске: из-под завалов достают людей


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