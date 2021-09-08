СКР: Два человека погибли при взрыве в Ногинске

Два человека - женщина и мужчина - погибли при взрыве газа в жилом доме в Ногинске.

Пятеро пострадали, сообщила помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная. Один из пострадавших находится в реанимации.

Из многоэтажки эвакуировали более 170 человек, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.