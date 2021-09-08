08 Сентября 2021
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Общество Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: youtube.com

Объявлен конкурс рисунков семьи Рамзана Кадырова с призовым фондом 1,5 млн рублей

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов объявил о старте конкурса рисунков семьи Рамзана Кадырова.

Предлагается изобразить главу Чечни, а также его родителей – Ахмата-Хаджи и Аймани Кадыровых. Примечательно, что участвовать призывают чеченцев, проживающих за пределами республики.

"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова по 500 тыс. руб. Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодежи", — сообщил Даудов на своей странице в Instagram.

Продлится конкурс до 5 октября.

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Теги: рамзан кадыров, конкурс, рисунки, призовой фонд



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