Объявлен конкурс рисунков семьи Рамзана Кадырова с призовым фондом 1,5 млн рублей

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов объявил о старте конкурса рисунков семьи Рамзана Кадырова.

Предлагается изобразить главу Чечни, а также его родителей – Ахмата-Хаджи и Аймани Кадыровых. Примечательно, что участвовать призывают чеченцев, проживающих за пределами республики.

"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова по 500 тыс. руб. Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодежи", — сообщил Даудов на своей странице в Instagram.

Продлится конкурс до 5 октября.