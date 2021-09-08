08 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге в "нехорошей квартире" на Уралмаше взорвался газ

В Екатеринбурге в жилом доме сегодня прогремел взрыв.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о хлопке на улице Индустрии, 57/2 поступил в 11 часов 22 минуты. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек.

"В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем", - уточнили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал "Екатское чтиво", по словам соседей, газ взорвался в неблагополучной квартире. Пожара не было, только едкий дым и запах гари.

взрыв на ул.Индустрии, 57/2(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Как сообщили Накануне.RU в АО "Екатеринбурггаз", на место выехала аварийная бригада, причины инцидента выясняются.

"АО "Екатеринбурггаз" не проводит техническое обслуживание газового оборудования в данном доме. У управляющей компании, обслуживающей дом по улице Индустрии, 57/2, с 1 августа 2019 года заключен договор на ТО с ООО "Газтехсервис", - добавили в компании.

Напомним, что сегодня также произошел взрыв газа в подмосковном Ногинске. Пострадали семь человек, повреждено 24 квартиры.

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Теги: газ, взрыв, Уралмаш, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2021 10:39 Мск Прокуратура выясняет, когда проверяли газовое оборудование в доме Екатеринбурга, где прогремел взрыв


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