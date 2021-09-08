В МЧС не исключают новых крупных лесных пожаров в России

Средние показатели по природным пожарам могут быть превышены из-за погоды в шести федеральных округах России.

Речь идет о Центральном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций оценили показатели по температуре и осадкам на сентябрь 2021 года.

Региональным властям рекомендовано усилить группировки противопожарных сил, а также принять профилактические меры для минимизации последствий при лестных пожарах, пишет Regnum.

В конце августа эксперты МЧС предрекли Якутии ухудшение ситуации с лесными пожарами.

Также аналитики ожидают ухудшение ситуации еще в нескольких регионах: на юго-западе Сибирского, юго-востоке Центрального федеральных округов, а также в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае, в Дагестане и Карачаево-Черкесии.