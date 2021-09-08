08 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
коллаж, право, законодательство, книги, молоток (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ковпака по суду пытаются снять с выборов за предполагаемый "подкуп избирателей"

Депутат заксобрания Свердловской области от "Единой России" Андрей Гориславцев, который решил баллотироваться в новый созыв от "Справедливой России", обратился с заявлением в суд об исключении Льва Ковпака из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от "ЕР".

Рассмотрение искового заявления стартовало сегодня в Свердловском областном суде при участии представителей обеих сторон и избирательной комиссии.

По мнению истца, в период предвыборной кампании Ковпак якобы неоднократно занимался подкупом избирателей, ассоциируя собственное имя с брендом сети магазинов "Кировский". Так, Ковпак не раз выкладывал у себя в социальных сетях фото и посты о том, как гражданам, в том числе и преклонного возраста, раздают продуктовые наборы в пакетах с логотипом "Кировский". Внутри находились брендированые маски, печенье с логотипом Ковпака, а также брошюра со сведениями о кандидате. Все это происходило на территории избирательного округа бизнесмена и при его личном присутствии.

Как заявляет истец, такие действия являются попыткой вызвать у потребителя связь с Ковпаком как с кандидатом в Госдуму и депутата. Это в свою очередь является агитацией и подкупом избирателей.

В свою очередь представители ответчика настаивают на том, что, несмотря на личные записи в Instagram о рождении ребенка, подаче документов в избирательную комиссию и посещении со старшей дочерью футбола, которые выставлялись сразу после вышеупомянутых мероприятий, эта страница может и не принадлежать Ковпаку. Более того, Ковпак лично никому пакеты не вручал.

Напомним, ранее со Льва Ковпака, его отца и супруги депутата потребовали долг в сумме более 1 млрд руб. В рамках рассмотрения дела суд наложил арест на один из магазинов сети "Кировский" в Екатеринбурге и нежилые помещения на улице Восстания - парковку и подвал.

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Теги: гориславцев, ковпак, подкуп избирателей



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