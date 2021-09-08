В Свердловской области потушены два крупных лесных пожара

В Свердловской области за сутки ликвидированы 12 природных пожаров, в том числе два крупных.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, потушены возгорание в районе поселка Крутоярский площадью 2 тыс. 675 га, которое действовало с 20 августа, и природный пожар в районе поселка Аять площадью 550 га, который был зафиксирован 22 августа. По данным на сегодняшнее утро на Среднем Урале действует 29 лесных пожаров на площади 4 тыс. 112,9 га.

В их тушении принимают участие 450 человек и 146 единиц лесопожарной техники. По данным специалистов, угрозы распространения на населенные пункты и объекты экономики нет.

Стоит отметить, что в Свердловской области продолжается особый противопожарный режим. Ограничения доступа уральцев в леса действуют в 29 муниципальных образованиях.

Напомним, на этой неделе стало известно, что борцы с лесными пожарами в регионе получат по 50 тысяч рублей.