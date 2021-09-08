Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье

Семь человек пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске. Пять из них находятся в больницах, передает РИА Новости.

Жертв нет, жильцы эвакуированы.

Ранее сообщалось, что из-под завалов были спасены три человека, в том числе двое детей.

В результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия, пишет Regnum.

Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На месте работают спасатели.