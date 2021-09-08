08 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

На трассе М-5 в Челябинской области один человек погиб в ДТП с фурой

На трассе М-5 в Челябинской области фура столкнулась с ВАЗ 2107. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 7 сентября на 1622 км трассы на территории Усть-Катавского городского округа. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Мерседес Бенс Астрос с полуприцепом на перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, не предоставил преимущества в проезде и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2107.

В результате аварии 58-летний пассажир автомобиля ВАЗ скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: М-5, трасса, ДТП, фура,



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