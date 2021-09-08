08 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
служба безопасности украины, сбу, офицеры, спецназ (2014) | Фото:

Гибель мэра Кривого Рога объявлена самоубийством

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден застреленным на пороге своего загородного дома 15 августа, объявлена самоубийством. Такова главная официальная версия, заявил замглавы главного следственного управления украинской полиции Николай Батюк.

По его словам, экспертизы говорят о том, что смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения с близкого расстояния. При этом непонятно, почему об этом молчали почти месяц, ведь экспертизы были проведены сразу после смерти.

Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что причиной самоубийства могли стать результаты масштабных проверок, которые обнаружили серьезные злоупотребления. А мэр подписывал финансовые документы.

Начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин назвал обвинения МВД надуманными. Он подчеркнул, что проверки проводились в Кривом Роге в период с 2014 по 2019 гг., когда Павлов еще не был мэром, а вот 2020 год был относительно спокойным.

Он отмечает, что весной 2021 года была дана команда "фас" против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. В Кривой Рог прибыла "зондер-команда" примерно из ста человек из всех контролирующих органов, и особенно они активизировались после смерти Павлова.

Многие эксперты уверены, что Павлова убили. В пользу этой версии говорят многочисленные странности. Так, первыми на место происшествия прибыли сотрудники СБУ, которые долго не пускали полицию, а вся переписка на телефоне Павлова оказалась удаленной. Депутат горсовета Виктория Третяк заявила, что на теле погибшего были телесные повреждения, но об этом молчат. Она возмущена тем, что к делу допущены только киевские следователи. К тому же Кривой Рог - родной город Владимира Зеленского, в котором победил оппозиционер.

Адвокат Дмитрий Манелюк рассказал, что, по словам жены убитого, в последние недели перед смертью над их домом летали квадрокоптеры, а Павлов боялся подходить к окнам и запрещал это делать жене. Также он советовал не вывешивать белье на втором этаже.

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Теги: Украина, убийство, самоубийство



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