СМИ: ЦРУ помогло Киеву организовать операцию с задержанием 33 россиян в Белоруссии

ЦРУ США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал опубликовал интервью с человеком, которого представили как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины.

По его словам, американские спецслужбы создали фейковую частную военную компанию и вербовали граждан России якобы для работы на территории Венесуэлы. Их планировали задержать и отправить в Киев за их участие в боевых действиях на территории Донбасса.

По данным источников, операция финансировалась США, ЦРУ предоставляло техническую помощь и рекомендации, как заманить российских наемников.

План сорвался из-за вмешательства Белоруссии, задержавшей российских граждан на своей территории и выдавшей их России, пишет Regnum.

Напомним, в 2020 году, накануне выборов главы Белоруссии вспыхнул крупный российско-белорусский скандал. В конце июля Минск заявил о задержании 33 бойцов ЧВК "Вагнера", их заподозрили в подготовке беспорядков. При этом всего вторгнуться в Белоруссию якобы собирались до 200 человек. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию по телефону 7 августа. Спустя неделю 32 россиянина вернулись в Россию. Еще один человек, как оказалось, имел также белорусское гражданство, а потому остался на территории Белоруссии. Российские СМИ сообщали, что задержание бойцов оказалось "провокацией украинских спецслужб".