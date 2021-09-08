В Пермском крае в реке Кама нашли нефтяное пятно

В Краснокамске на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Пятно нашли вчера. Прокуратура проводит проверку, чтобы найти источник загрязнения.

"Пермской транспортной прокуратурой совместно с Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратурой организованы мероприятия по локализации загрязнения.