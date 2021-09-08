08 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Река Кама в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае в реке Кама нашли нефтяное пятно

В Краснокамске на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Пятно нашли вчера. Прокуратура проводит проверку, чтобы найти источник загрязнения.

"Пермской транспортной прокуратурой совместно с Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды, о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратурой организованы мероприятия по локализации загрязнения.

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Теги: нефтяное пятно, Кама, загрязнение, прокуратура, проверка



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