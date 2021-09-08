В Челябинске трактор провалился под землю

В Челябинске трактор провалился под землю. Инцидент произошёл 7 сентября на Комсомольском проспекте, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не знаем, как это произошло, но на "Теореме" трактор больше чем наполовину провалился под асфальт", - сообщили в сообществе "Нетипичный Челябинск".

Трактор провалился в огромную яму, на поверхности остались только передние колеса и ковш.

Как рассказали жители, в этом месте проходит теплотрасса

"После ремонта обратную засыпку не сделали. Это место примыкает к остановке общественного транспорта. Даже страшно представить, что со временем там бы осталась скорлупа из асфальта и под ней пустота", - рассказал пользователь Александр.