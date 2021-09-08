08 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
трактор, яма, (2021) | Фото: vk.com/cheliabinsknetip

В Челябинске трактор провалился под землю

В Челябинске трактор провалился под землю. Инцидент произошёл 7 сентября на Комсомольском проспекте, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не знаем, как это произошло, но на "Теореме" трактор больше чем наполовину провалился под асфальт", - сообщили в сообществе "Нетипичный Челябинск".

Трактор провалился в огромную яму, на поверхности остались только передние колеса и ковш.

Как рассказали жители, в этом месте проходит теплотрасса

"После ремонта обратную засыпку не сделали. Это место примыкает к остановке общественного транспорта. Даже страшно представить, что со временем там бы осталась скорлупа из асфальта и под ней пустота", - рассказал пользователь Александр.

трактор, яма,(2021)|Фото: vk.com/cheliabinsknetip

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Теги: трактор, яма,



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