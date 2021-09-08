"Автомобилист" поместил вратаря Коваржа в список травмированных игроков

Хоккеисты "Автомобилиста" отправились на первую в нынешнем сезоне КХЛ выездную серию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команда проведет гостевые матчи против СКА (Санкт-Петербург), "Динамо" (Минск), "Витязя" (Московская область) и "Куньлунь Ред Стар" (Пекин). На выезд отправились 27 игроков: три вратаря, восемь защитников и 16 нападающих.

Вернулись в общую группу после болезни защитник Захар Арзамасцев и нападающий Павел Куликов. Не полетел с командой вратарь Якуб Коварж, который помещен клубом в список травмированных игроков. О сроках его восстановления не сообщается.

Напомним, в августе Коварж проходил курс реабилитации в Германии, из-за чего пропустил предсезонный турнир в Уфе.