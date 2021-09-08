"Рыбная мафия": На Сахалине браконьеры выбросили около 100 тонн горбуши

На Сахалине местные жители обнаружили на берегах реки Лазовая крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы, пишут "Известия".

По подсчетам экологов, неизвестные лица бросили гнить около 100 тонн горбуши, это было сделано во время незаконной добычи красной икры.

"Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег", - пояснил председатель совета РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен практически везде. Поэтому рыба зашла на нерест в значительных объемах и была атакована браконьерами.

Судя по состоянию разложения рыбы, лов продолжался не более недели, работали одновременно несколько бригад, прочесывавших реку бреднем.

100 тонн - это, предположительно, около 4,5 тонн красной икры, заявил исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. "Если ее переработать, можно получить как минимум около девяти миллионов рублей. Легальный бизнес этим не занимается. Речь, скорее, о криминале", - полагает он.

По его мнению, действует преступная группировка, с транспортом, промышленными орудиями лова. Злоумышленники также наверняка располагали графиком работы инспекторов и полиции на этой реке.

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк считает, что речь может идти не менее чем о 20 тоннах красной икры. А это, по его словам, уже не браконьерство, в этом случае можно говорить о "некой рыбной мафии".

"Скорее всего, это некая структура, которая повязала всех: и население, и криминал, и местные власти. Потому что переправить на большую землю такие объемы икры бесследно маловозможно", - заявил он.

В прокуратуре сообщили, что были организованы мероприятия для пресечения браконьерства. Специалисты Росрыболовства проводят проверку по фактам обнаружения могильников горбуши.