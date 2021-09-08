"Рыбная мафия": На Сахалине браконьеры выбросили около 100 тонн горбуши

08 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
Браконьеры уничтожают горбушу на реке Лазовая на Сахалине (2021) | Фото: региональная общественная организация &quot;Экологическая вахта Сахалина&quot;

"Рыбная мафия": На Сахалине браконьеры выбросили около 100 тонн горбуши

На Сахалине местные жители обнаружили на берегах реки Лазовая крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы, пишут "Известия".

По подсчетам экологов, неизвестные лица бросили гнить около 100 тонн горбуши, это было сделано во время незаконной добычи красной икры.

"Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег", - пояснил председатель совета РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен практически везде. Поэтому рыба зашла на нерест в значительных объемах и была атакована браконьерами.

Браконьеры уничтожают горбушу на реке Лазовая на Сахалине(2021)|Фото: региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"

Браконьеры уничтожают горбушу на реке Лазовая на Сахалине(2021)|Фото: региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"

Судя по состоянию разложения рыбы, лов продолжался не более недели, работали одновременно несколько бригад, прочесывавших реку бреднем.

100 тонн - это, предположительно, около 4,5 тонн красной икры, заявил исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. "Если ее переработать, можно получить как минимум около девяти миллионов рублей. Легальный бизнес этим не занимается. Речь, скорее, о криминале", - полагает он.

По его мнению, действует преступная группировка, с транспортом, промышленными орудиями лова. Злоумышленники также наверняка располагали графиком работы инспекторов и полиции на этой реке.

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк считает, что речь может идти не менее чем о 20 тоннах красной икры. А это, по его словам, уже не браконьерство, в этом случае можно говорить о "некой рыбной мафии".

"Скорее всего, это некая структура, которая повязала всех: и население, и криминал, и местные власти. Потому что переправить на большую землю такие объемы икры бесследно маловозможно", - заявил он.

В прокуратуре сообщили, что были организованы мероприятия для пресечения браконьерства. Специалисты Росрыболовства проводят проверку по фактам обнаружения могильников горбуши.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: сахалин, горбуша, икра, могильники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети