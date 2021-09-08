В Челябинске общественники через суд добились запрета на захоронения на Митрофановском кладбище

В Челябинске суд запретил "Службе городских кладбищ" осуществлять захоронения на территории Митрофановского кладбища, передает корреспондент Накануне.RU .

Как рассказал правозащитник Владимир Казанцев, суд удовлетворил требования общественной организации "Экологический Консалтинг" в полном объеме. Новые захоронения и подзахоронения на кладбище "Митрофановское", которое граничит с Челябинским городским бором запрещены.

Напомним, в 2016 году "Службу городских кладбищ" обязали выплатить 1,2 млн руб. за захоронения в городском бору. В период с мая 2011 года по март 2015 учреждение осуществляло захоронение вне границ отведенного участка на территории городского бора.