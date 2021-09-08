08 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Камера видеонаблюдения в трамваях от Уралтрансмаша в Екатеринбурге (2018) | Фото: Накануне.RU

На избирательных участках Свердловской области установят более 3 тысяч видеокамер

В Свердловской области завершается монтаж системы видеонаблюдения на избирательных участках.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, монтажники разместили необходимое оборудование и проверяют доставку сигнала. Позднее пройдет настройка "картинки". В зону видеоконтроля должен попадать практически весь участок - кабинки, ящики для голосования, металлические сейфы для хранения сейф-пакетов с бюллетенями. А 16 сентября члены всех избиркомов страны и специалисты "Ростелекома" протестируют систему.

Видеосигнал будет передаваться в областной избирком и территориальные комиссии. Трансляция будет доступна представителям партий и кандидатов, а также Центру общественного наблюдения за выборами.

"Всего в Свердловской области 2 тыс. 524 избирательных участка, на 1 тыс. 531 будут камеры ПАО "Ростелеком" - по две на каждый участок. Видеонаблюдение будет вестись и в территориальных комиссиях, в сумме получается более 3 тыс. 200 камер. А на остальных постоянных участках устанавливаются иные устройства видеофиксации, видеорегистраторы", - рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Члены избиркомов проинструктированы о необходимости круглосуточного освещения на участках. Это делается для корректной передачи изображения.

Напомним, в августе на Среднем Урале приступили к изготовлению избирательных бюллетеней для предстоящих выборов. Их общий тираж составит 12 миллионов штук, а общий вес - 100 тонн.

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Теги: видеокамеры, участки, Свердловская область



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