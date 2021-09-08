"Уральские авиалинии" не пустили на рейс ребенка с ДЦП со специальным креслом

Старший бортпроводник авиакомпании "Уральские авиалинии" не позволил пронести в самолет специальное кресло для больного ребенка. У 10-летнего мальчика тяжелая степень ДЦП, из-за чего ему необходимо специальное позиционное кресло, которое позволяет комфортно сидеть на неприспособленных для таких людей креслах и стульях.

По словам матери, у нее имеются претензии не к бортпроводнику, а к компании в целом, которая в подобных случаях должна иметь и предлагать альтернативу. Женщине пришлось три часа держать своего сына на коленях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, на данный момент ведется расследование инцидента и уточняются детали произошедшего. Помимо этого компания готовит официальный комментарий по случившемуся, который пообещала предоставить общественности немного позже.

В то же время, как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по поручению уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого организована проверка вышеупомянутых сведений.

"Свердловской транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна, выполнявшего авиарейс сообщением "Симферополь - Екатеринбург" авиакомпании "Уральские авиалинии" жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием", - заявили в пресс-службе.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.