В Госдуму внесен законопроект об утверждении президентом сделок с акциями предприятий ОПК

Кабмин России внес в Госдуму проект закона, по которому для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса, нужно согласие главы государства.

Информация об этом содержится в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как следует из пояснительной записке к документу, "законопроектом предусматривается подготовка правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, которые представляются президенту Российской Федерации для утверждения".

Отмечается, что "сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны", - говорится в проекте.