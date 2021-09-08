08 Сентября 2021
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Экономика В России
внешние долги, доллары, флаг (2016) | Фото: investtalk.ru

Минфин рассказал, на что пойдут $18 млрд от МВФ

Полученные от Международного валютного фонда $18 млрд станут частью государственных международных резервов.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра финансов Тимур Максимов, это некий резервный актив, который может использоваться, "когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом". При этом Максимов отметил, что у России таких проблем нет.

Как сообщалось, в конце августа Россия впервые с 1999 г. получила деньги от Международного валютного фонда (МВФ) – $18 млрд выданы в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.

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Теги: Минфин, МВФ,



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Ранее 23.08.2021 19:45 Мск Россия впервые с 1999 года получила от МВФ деньги


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