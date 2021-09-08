Минфин рассказал, на что пойдут $18 млрд от МВФ

Полученные от Международного валютного фонда $18 млрд станут частью государственных международных резервов.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра финансов Тимур Максимов, это некий резервный актив, который может использоваться, "когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом". При этом Максимов отметил, что у России таких проблем нет.

Как сообщалось, в конце августа Россия впервые с 1999 г. получила деньги от Международного валютного фонда (МВФ) – $18 млрд выданы в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.