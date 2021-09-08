В Дагестане уволился замдиректора школы, ее пустивший учениц с непокрытой головой

Заместитель директора Маджалисской школы Адамкади Курбанкадиев уволился по собственному желанию.

Это случилось после скандала с его участием. На входе в учебное заведение он устроил проверку и не пропустил школьниц, с непокрытой головой. Соответствующее видео выложили в Сеть возмущенные родители.

Ранее руководство районного управления образования намеревалось отстранить Курбанкадиева от работы. Как заявил руководитель управления Шамиль Магомедов, замдиректора самовольно объявил эту форму одежды обязательной, тогда как ношение платка было внесено в устав школы лишь в качестве "дополнительной формы".

Отмечается, что Курбанкадиев сохранил за собой место учителя физкультуры, сообщает "Коммерсант".