08 Сентября 2021
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Общество В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Голикова: 45% россиян уезжают отдыхать за территорию своего региона

На отдых за пределы региона проживания выезжают только 45% граждан России.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, перед кабмином стоит задача это изменить. Голикова также выразила надежду на рост сотрудников в сфере туризма. По ее словам, в настоящее время их насчитывается 1,7 млн. "…А нам хотелось, чтоб их было 4,7 млн человек", — отметила вице-премьер, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Росстат планирует использовать данные сотовых операторов для оценки туристического потока внутри регионов.

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Теги: Голикова, туризм



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Ранее 07.09.2021 02:01 Мск Росстат будет анализировать турпоток с помощью данных сотовых операторов


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