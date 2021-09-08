Голикова: 45% россиян уезжают отдыхать за территорию своего региона

На отдых за пределы региона проживания выезжают только 45% граждан России.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, перед кабмином стоит задача это изменить. Голикова также выразила надежду на рост сотрудников в сфере туризма. По ее словам, в настоящее время их насчитывается 1,7 млн. "…А нам хотелось, чтоб их было 4,7 млн человек", — отметила вице-премьер, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Росстат планирует использовать данные сотовых операторов для оценки туристического потока внутри регионов.