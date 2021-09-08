В Ульяновске лидер фракции "Единая Россия" покинул партию

Депутат городской думы Ульяновска, бывший руководитель фракции "Единая Россия" Антон Антипов покинул партию.

Как сообщил секретарь регионального отделения "ЕР" Василий Гвоздев, выход из партии Антипова "лишь подтвердил правильность прежних решений партии по его поводу". Гвоздев считает, что теперь партия "очистилась", а на ее рейтинги перед выборами этот скандал "никак не повлияет", пишет "Коммерсант".

31 августа Антипов публично обратился к секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку и заявил о конфликте в Ульяновском региональном отделении. Он считает, что действия руководства регионального отделения могут привести к "сливу" предстоящих выборов".…На региональном уровне партия все больше стагнирует, превращаясь в филиал отдельных бизнес-структур", - отмечал депутат.