Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу от лица "Роскосмоса"

Роскомнадзор направил руководству соцсети Facebook письмо, в котором содержатся требования удалить мошеннические рекламные объявления от лица госкорпорации "Роскосмос".

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, "в рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса" по заработку на фондовых рынках".

Когда участник заполнит анкету, ему предлагается передать свои банковские данные третьим лицам. Роскомнадзор отмечает, что объявления направлены на изъятие денег у граждан.

Напомним, мировой суд Москвы рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент.