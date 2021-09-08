08 Сентября 2021
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Общество В России
фэйсбук facebook (2010) | Фото: i.telegraph.co.uk

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу от лица "Роскосмоса"

Роскомнадзор направил руководству соцсети Facebook письмо, в котором содержатся требования удалить мошеннические рекламные объявления от лица госкорпорации "Роскосмос".

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, "в рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса" по заработку на фондовых рынках".

Когда участник заполнит анкету, ему предлагается передать свои банковские данные третьим лицам. Роскомнадзор отмечает, что объявления направлены на изъятие денег у граждан.

Напомним, мировой суд Москвы рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент.

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Теги: Роскомнадзор, Роскосмос, Facebook



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