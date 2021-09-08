08 Сентября 2021
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(2004) |

Экологический оператор предупредил о риске скорого мусорного коллапса

За последние 10 лет среднестатистический гражданин России стал производить в два раза больше отходов, что может привести к мусорному коллапсу.

Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сегодня россиянин производит 440–450 кг отходов в год, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 250 кг.

По словам эксперта, при существующей структуре потребительской экономики в России и мире "мы будем расти коллапсирующими темпами". "Мы захлебнемся в свалках", — считает Буцаев, сообщает РБК.

Как сообщалось, реализация мусорной реформы потребовала новой меры — создания электронной системы наблюдения за движением отходов. Несмотря на попытки властей сделать процесс утилизации мусора более цивилизованным, часть отходов все равно оказывается на несанкционированных свалках. Чтобы проследить движение мусора от контейнера до полигона или пункта переработки, Российский экологический оператор (РЭО) обязал снабдить каждый мусоровоз датчиком ГЛОНАСС

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Теги: мусор, экология



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