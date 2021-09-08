Планы по капремонту многоэтажек в 2022 году муниципалитеты Кубани должны утвердить до 1 октября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу до 1 октября муниципалитетам Кубани подготовить и утвердить планы по капремонту многоэтажных домов в 2022 году, передает корреспондент Накануне.RU.

"В следующем году предстоит отремонтировать 677 многоэтажек. На эти цели предусмотрено 2,9 млрд рублей. Однако 17 муниципалитетов еще не утвердили свои планы. Прошу глав муниципалитетов лично проконтролировать эту работу и до 1 октября завершить ее. Необходимо наращивать темп и количество домов, которые мы ремонтируем", – сказал Вениамин Кондратьев в ходе краевого совещания по реализации программы капремонта в регионе.

Вице-губернатор Александр Трембицкий доложил, что краткосрочные планы будут приняты в этом году, чтобы в следующем незамедлительно приступить к капремонту, как только позволит погода.

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на том, что необходимо провести конкурсы по отбору подрядчиков, что позволит раньше приступить к ремонту и сделать его качественно.

По словам Александра Трембицкого, в реестр квалифицированных подрядных организаций включены 245 компаний и почти 50% из них зарегистрированы в регионе.

"Поручение по привлечению к работе местных компаний мы выполняем. Так в 2021 году капитальный ремонт произвели 37 подрядчиков, из них 27 – из Краснодарского края. На протяжении последних двух лет мы на 8% увеличили участие региональных предприятий в программе ремонта многоквартирных домов", – сказал Александр Трембицкий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, с 2015 года на Кубани капитально отремонтировали более 4 тысяч многоквартирных домов

В 2021 году планируется привести в порядок около 800 многоквартирников. На обновление крыш, фасадов, инженерных коммуникаций и замену лифтов из Фонда капитального ремонта выделили более 3,3 млрд рублей.

"На сегодняшний день полностью готов 281 объект от плана этого года. В целом мы набрали неплохие темпы – с 2015 года отремонтировали более 4 тысяч многоквартирных домов. Как минимум 90 процентов собственников платят исправно и надеются, что эти взносы превратят дом в комфортное жилье. Это деньги жильцов, и они вправе рассчитывать на качественный результат. Контроль за подрядчиками должен быть жестким – от выхода на объект до приемки работ, а саму приемку надо проводить с представителями жильцов дома", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.