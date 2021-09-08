Бастрыкин поручил проверить замруководителя управления СКР Ставрополья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Анатолия Демина.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, проверка вызвана "различными" публикациями "критического характера" в СМИ и социальных сетях в отношении замначальника. Подробности не указываются.

В 2019 году появились публикации о том, что Анатолий Демин сделал карьеру благодаря связям с семьей Арашуковых и возглавил отдел по особо важным расследованиям, не имея опыта следственной работы, пишет "Коммерсант".