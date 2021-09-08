Сборная России по футболу добилась второй победы под руководством Карпина

Сборная России по футболу обыграла сборную Мальты в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира 2022 года.

Домашний матч завершился со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

Отметим, что для Бакаева это первый гол в составе национальной команды. Смолов же впервые появился в качестве капитана сборной. При новом главном тренере Валерии Карпине это уже третий капитан за три матча (после Георгия Джикии и Дмитрия Баринова).

Сборная России занимает второе место в группе H с 13 очками после шести игр. Лидирует Хорватия с аналогичным количеством баллов, но лучшей разницей мячей. На третьем месте идёт Словакия с 9 очками, далее следуют Словения (7), Мальта (4) и Кипр (4).

Следующие матчи сборная России проведёт в октябре: 8 числа сыграет домашний матч против Словакии, а 11 числа встретится на выезде со Словенией.