В Северной Корее важный военачальник введён в состав Политбюро

В Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи вошёл командир Генерального штаба. Японское информагентство "Киодо" передаёт, что Пак Чхончхон состоял в Политбюро раньше, но в этом году был выведен из его состава, а совсем недавно, в июле, ещё и понижен в звании. Однако теперь военачальник, похоже, возвращает свои позиции.

В результате, состав президиума Политбюро ЦК ТПК с начала сентября выглядит следующим образом: возглавляет его генеральный секретарь ЦК ТПК Ким Ченын. Помимо руководителя партии, в него входят Чхве Рёнхэ (председатель президиума Верховного народного собрания КНДР), Пак Чончхон (секретарь ЦК), Ким Докхун (глава Кабинета министров КНДР), и Чо Ёнвон (секретарь ЦК).

Эксперт РИСИ Роман Лобов считает, что, войдя в состав президиума Политбюро ЦК ТПК, Пак Чончхон, очевидно, будет курировать профильную для него проблематику, связанную с развитием вооруженных сил КНДР. Тем более, что на январском (2021 г.) съезде Трудовой партии Кореи ее генеральным секретарем была обозначена обширная программа по укреплению обороноспособности страны.