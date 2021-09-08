08 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Командир Генштаба КНДР Пак Чончхон (2021) | Фото: kcna.kp

В Северной Корее важный военачальник введён в состав Политбюро

В Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи вошёл командир Генерального штаба. Японское информагентство "Киодо" передаёт, что Пак Чхончхон состоял в Политбюро раньше, но в этом году был выведен из его состава, а совсем недавно, в июле, ещё и понижен в звании. Однако теперь военачальник, похоже, возвращает свои позиции.

В результате, состав президиума Политбюро ЦК ТПК с начала сентября выглядит следующим образом: возглавляет его генеральный секретарь ЦК ТПК Ким Ченын. Помимо руководителя партии, в него входят Чхве Рёнхэ (председатель президиума Верховного народного собрания КНДР), Пак Чончхон (секретарь ЦК), Ким Докхун (глава Кабинета министров КНДР), и Чо Ёнвон (секретарь ЦК).

Эксперт РИСИ Роман Лобов считает, что, войдя в состав президиума Политбюро ЦК ТПК, Пак Чончхон, очевидно, будет курировать профильную для него проблематику, связанную с развитием вооруженных сил КНДР. Тем более, что на январском (2021 г.) съезде Трудовой партии Кореи ее генеральным секретарем была обозначена обширная программа по укреплению обороноспособности страны.

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Теги: КНДР, Северная Корея, Пак, Лобов



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