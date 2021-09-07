Объем золотовалютных резервов России достиг исторического максимума

Объем золотовалютных резервов России достиг рекордных объемов. На 1 сентября они составили $618,181 млрд, увеличившись на $17,178 млрд (2,86%) по сравнению с августом, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные Банка России.

На 1 сентября 2020 года международные резервы составляли $594,422 млрд.

В этом году Минфин объявил о плане полностью вывести доллар из структуры активов ФНБ, но этот факт, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, не повлияет на структуру золотовалютных резервов страны. Она добавила, что основные изменения в части присутствия доллара в ЗВР уже произошли – в 2018 году. "Но мы не намерены полностью отказываться от доллара", - заключила глава ЦБ.