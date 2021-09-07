Власти Москвы не собираются вводить новые ограничительные меры – Собянин

Власти Москвы не собираются в ближайшее время вводить новые ограничительные меры, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

При этом не будут закрываться и резервные ковидные госпитали, хотя плановая медпомощь останется первоочередной задачей.

По мнению Собянина, город теперь обладает больним запасом прочности, поскольку многие переболели или сделали прививку от COVID-19.

Также градоначальник пообещал доступность диспансеризации для всех переболевших коронавирусом, даже для тех, кто не обращался за медицинской помощью.

Собянин не исключил, что осенью и зимой будет происходить рост заболеваемости из-за возвращения людей из отпусков и начала учебного года.