08 Сентября 2021
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Общество Москва
Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Власти Москвы не собираются вводить новые ограничительные меры – Собянин

Власти Москвы не собираются в ближайшее время вводить новые ограничительные меры, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

При этом не будут закрываться и резервные ковидные госпитали, хотя плановая медпомощь останется первоочередной задачей.

По мнению Собянина, город теперь обладает больним запасом прочности, поскольку многие переболели или сделали прививку от COVID-19.

Также градоначальник пообещал доступность диспансеризации для всех переболевших коронавирусом, даже для тех, кто не обращался за медицинской помощью.

Собянин не исключил, что осенью и зимой будет происходить рост заболеваемости из-за возвращения людей из отпусков и начала учебного года.

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Теги: сергей собянин, ограничительные меры, резервный госпиталь, москва



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