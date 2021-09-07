Капитаном сборной России на матч с Мальтой назначен Федор Смолов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин озвучил стартовый состав команды на сегодняшний матч с командой Мальты.

Третий матч под руководством нового тренера проведет третий капитан – на этот раз им стал Федор Смолов.

Также в составе Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук и Ионов. На скамейке запасных Максименко, Лунев, Мухин, Черышев, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Самошников, Джикия, Сутормин, Жемалетдинов, Тюкавин.

Матч с Мальтой пройдет в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сборная России лидирует в группе H в квалификации ЧМ-2020 по итогам 5 туров. У россиян и хорватов одинаковая разница забитых и пропущенных голов - по "+4", однако команда Валерия Карпина сейчас выше в таблице благодаря тому, что Россия забила больше - 8 голов против 5 у Хорватии. Словения занимает третье место с 7 очками. У Словакии - 6 баллов, у Мальты и Кипра - по 4. Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.