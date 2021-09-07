Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом

67-летний телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщил, что журналист находится в состоянии средней тяжести.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - цитирует Киселева РИА Новости.

Болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат.

Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%.

Неизвестно, ставил ли Киселев прививку от коронавируса, и если да, то какой вакциной прививался. Ранее он выступал за вакцинацию, называл ее "богоугодным делом", а нежелание ставить прививку описывал как "мракобесие и невежество в чистом виде"