"Талибан"* озвучил состав нового правительства Афганистана
Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) озвучило состав временного правительства Афганистана.
Ключевые кресла в правительстве заняли:
глава МИД - Амир Хан Мутаки
глава минобороны - замлидера талибов* мулла Якуб
глава МВД - Сараджуддин (Халифа) Хаккани
министр по беженцам - Халиль Хаккани
глава разведки - Абдул Хак Васик
глава минэкономики - Мохаммад Ханиф
глава минфина - Хедаятулла Бадри
глава центробанка - Мухаммад Идрис
Эксперты считают, что такой состав свидетельствует о неоднородности движения и наличие в нем противоречий.
Так, МВД возглавил Хаккани, сын основателя самой радикальной организации талибов* "Сеть Хаккани". Он считается организатором целого ряда диверсионных и террористических атак. Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом. За информацию, которая поможет его арестовать, американцы готовы заплатить до $5 млн.
"То, что главой правительства не стал мулла Барадар, может говорить о наличии противоречий между политическим и военным крылом "Талибана"*. Военному крылу, которое представляют Якуб и Хаккани, могло не понравиться выдвижение политической фигуры, тогда как военные победы — это их заслуга, поэтому остановились на компромиссной фигуре, которая раньше не была замечена на высоких постах. Афганистан при талибах* по конфигурации власти имеет общие черты с использующейся в Иране системе: духовный лидер Ахнудзада, подчиняющийся ему совет и исполнительная власть", - цитирует РБК эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова.