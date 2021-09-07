"Талибан"* озвучил состав нового правительства Афганистана

07 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле (2021) | Фото: Al Jazeera

"Талибан"* озвучил состав нового правительства Афганистана

Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) озвучило состав временного правительства Афганистана.

Ключевые кресла в правительстве заняли:

глава МИД - Амир Хан Мутаки

глава минобороны - замлидера талибов* мулла Якуб

глава МВД - Сараджуддин (Халифа) Хаккани

министр по беженцам - Халиль Хаккани

глава разведки - Абдул Хак Васик

глава минэкономики - Мохаммад Ханиф

глава минфина - Хедаятулла Бадри

глава центробанка - Мухаммад Идрис

Эксперты считают, что такой состав свидетельствует о неоднородности движения и наличие в нем противоречий.

Так, МВД возглавил Хаккани, сын основателя самой радикальной организации талибов* "Сеть Хаккани". Он считается организатором целого ряда диверсионных и террористических атак. Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом. За информацию, которая поможет его арестовать, американцы готовы заплатить до $5 млн.

"То, что главой правительства не стал мулла Барадар, может говорить о наличии противоречий между политическим и военным крылом "Талибана"*. Военному крылу, которое представляют Якуб и Хаккани, могло не понравиться выдвижение политической фигуры, тогда как военные победы — это их заслуга, поэтому остановились на компромиссной фигуре, которая раньше не была замечена на высоких постах. Афганистан при талибах* по конфигурации власти имеет общие черты с использующейся в Иране системе: духовный лидер Ахнудзада, подчиняющийся ему совет и исполнительная власть", - цитирует РБК эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: талибы, правительство, афганистан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети