"Талибан"* озвучил состав нового правительства Афганистана

Движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) озвучило состав временного правительства Афганистана.

Ключевые кресла в правительстве заняли:

глава МИД - Амир Хан Мутаки

глава минобороны - замлидера талибов* мулла Якуб

глава МВД - Сараджуддин (Халифа) Хаккани

министр по беженцам - Халиль Хаккани

глава разведки - Абдул Хак Васик

глава минэкономики - Мохаммад Ханиф

глава минфина - Хедаятулла Бадри

глава центробанка - Мухаммад Идрис

Эксперты считают, что такой состав свидетельствует о неоднородности движения и наличие в нем противоречий.

Так, МВД возглавил Хаккани, сын основателя самой радикальной организации талибов* "Сеть Хаккани". Он считается организатором целого ряда диверсионных и террористических атак. Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом. За информацию, которая поможет его арестовать, американцы готовы заплатить до $5 млн.

"То, что главой правительства не стал мулла Барадар, может говорить о наличии противоречий между политическим и военным крылом "Талибана"*. Военному крылу, которое представляют Якуб и Хаккани, могло не понравиться выдвижение политической фигуры, тогда как военные победы — это их заслуга, поэтому остановились на компромиссной фигуре, которая раньше не была замечена на высоких постах. Афганистан при талибах* по конфигурации власти имеет общие черты с использующейся в Иране системе: духовный лидер Ахнудзада, подчиняющийся ему совет и исполнительная власть", - цитирует РБК эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова.