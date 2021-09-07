Активистов уральской ячейки "Другой России Э. В. Лимонова" вызвали в Центр "Э"

Свердловское отделение незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" сообщило о визите сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом домой к члену партии Максиму Каменскому, его в этот момент не оказалось дома. Другому партийцу – Никите Баянову – просто позвонили.

"Эшники" проводят проверку по факту акции 3-го сентября. Они утверждают, что активисты использовали запрещенную символику "лимонка в белом круге". Сообщаем, что символика нашей партии не является запрещенной, мы члены "Другой России Эдуарда Лимонова" — партии не запрещенной, но не зарегистрированной в этом году. Документы с данной символикой подавались в минюст, но Центр Э Екб, видимо, живет в своем мире", - говорится в сообщении партии в соцсетях.

Акция, о которой идет речь, была посвящена проблеме русского населения в Казахстане.