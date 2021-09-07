07 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
вижай пожар (2010) | Фото: андрей альшевских

СМИ: В Хакасии сгорели дома на заимке отшельницы Агафьи Лыковой

В Хакасии пожар произошел на территории заимки Агафьи Лыковой – последней из рода знаменитых сибирских отшельников. Заимка находится в заповеднике "Хакасском", на достаточном удалении от населенных пунктов.

По данным издания 19rus.info, пожар произошел из-за свечки. Сгорели два дома, огонь перекинулся на третий. Самой Агафье Лыковой удалось спастись.

По предварительным данным, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Агафье периодически помогают с доставкой продуктов и других необходимых вещей как добровольцы, так и представители региональной и федеральной власти. В прошлом году стало известно о намерении бизнесмена Олега Дерипаски помочь Лыковой с постройкой нового дома.

Агафье Лыковой сейчас 77 лет.

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Теги: агафья лыкова, пожар, хакасия, отшельница



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